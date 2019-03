“C’è posta per te” a Saronno per una storia d’amore a lieto fine.

“C’è posta per te”: la storia d’amore saronnese

Grande emozione per Jennifer e il fidanzato Daniele Arciello che hanno invitato nella nota trasmissione di Canale 5, andata in onda ieri – sabato 9 marzo 2019 -, i genitori di lui. “Questa è la storia di un amore contrastato”, ha detto Maria De Filippi, presentando gli ospiti. I due giovani stanno insieme da un anno, ma i genitori di lui non credono al loro amore e soprattutto a quello di Jennifer.

Una puntata che si attendeva da tempo

Era lo scorso 11 gennaio, quando non era passata inosservata per le vie del centro di Saronno l’arrivo di un postino davvero speciale, ossia Gianfranco Apicerni, che aveva recapitato a casa dei genitori di Daniele, Elena e Gennaro, l’invito a partecipare alla trasmissione. La coppia si è presentata in studio e ascoltato le richieste prima di Jennifer e poi di entrambi i ragazzi.

L’abbraccio e il lieto fine

Non sono mancati i momenti di grande commozione, ma alla fine, la busta è stata aperta e le incomprensioni si sono dissolte in un lungo e caloroso abbraccio. Jennifer ha ringraziato la madre del fidanzato, ricordandole quanto affetto provi per lei e quanto sia importante la sua approvazione.

