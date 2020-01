Lunedì via Mameli sarà chiusa al traffico per lavori in via Mameli.

Cede la strada, apre il cantiere in via Mameli

Improvviso cedimento della strada in via Mameli, necessario aprire il cantiere. Gli operai saranno al lavoro lunedì 13 dalla mattina. Per permettere i lavori, la strada sarà chiusa dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, nel tratto da via Zara a via De Simoni. I lavori di riparazione, che riguarderanno in particolare la cameretta Enel posta sotto la strada, dovrebbero concludersi in giornata.

LEGGI ANCHE: Incendi in Australia, Tradate scende in campo: calze e garze per koala e canguri