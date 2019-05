Cede la strada in via Manzoni a Saronno.

Cede la strada, transenne in via Manzoni

Strada transennata a Saronno, in via Manzoni, per una profonda buca larga diversi centimetri che oggi si è aperta improvvisamente di fronte all’ingresso del comando dei carabinieri, a ridosso delle strisce pedonali. La buca, come si può vedere dalle foto, si allarga sotto il manto stradale facendo temere ulteriori cedimenti. Sul posto sono intervenuti i tecnici comunali, che hanno messo in sicurezza l’area con delle transenne. Ignota al momento la causa del cedimento.

