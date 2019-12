In una sala d’Armi allestita con la raffinata eleganza dei colori natalizi si è celebrata

la cena degli auguri della Contrada San Bernardino.

Cena degli auguri alla Contrada San Bernardino

Un centinaio i contradaioli presenti compreso il Fantino Federico Arri che è stato chiamato dal Capitano a far parte della grande famiglia di San Bernardino, in questa tradizionale serata di scambio degli Auguri di Natale. In un clima veramente famigliare e festoso il Gran Priore e tutta la Reggenza hanno augurato a tutti i contradaioli e alle loro famiglie un buon Natale ed un felice 2020. Impeccabile la mise en place e di grande livello il menù natalizio che è terminato con il tradizionale panettone e con il brindisi augurale.