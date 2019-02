Cena dei 100 giorni: inizio del conto alla rovescia.

Grande festa al maniero di Sant’Ambrogio

Sabato 23 febbraio 2019 si è tenuta la consueta cena per festeggiare i 100 giorni che separano all’inizio del Palio di Legnano. Una serata vissuta all’insegna di emozioni vere e sincere quella tenutasi nella contrada di Sant’Ambrogio, con una partecipazione record. Una cena che ha coinvolto tanti contradaioli, per la maggior parte giovani. Tra i tavoli giallo verde si respirava già il clima di festa tipico del Palio legnanese. Questa volta i partecipanti non hanno neanche avuto il dilemma “stasera cosa mi metto?”, infatti a tutti è stata offerta una maglietta in ricordo della serata.