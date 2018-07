Grande festa con il sindaco, i familiari, il parroco e il comandante dei vigili.

Centotre anni e ancora tanta voglia di ballare

Come riporta Settegiorni, in edicola da oggi, venerdì 20 luglio, nonna Augusta ha spento 103 candeline. Il suo compleanno, venerdì 13 luglio, l’ha festeggiato insieme al sindaco Vincenzo Magistrelli, il parroco Andrea Cardani, il comandante della Polizia locale Carmine Capri e tutti i suoi familiari. “Il segreto è quello di non arrendersi mai” confessa Augusta al nostro giornale.