Centro chiuso al traffico veicolare dal 5 al 19 agosto: la via Beato Paleari, a Pogliano Milanese, sarà off limits per le auto. Lo annuncia l’Amministrazione comunale.

Centro chiuso al traffico

La segnaletica verticale provvisoria, posta in cprossimità dei punti di sbocco dell’arteria, indicherà la nuova circolazione, fungendo da avviso e deterrente per gli automobilisti. Il segnale, a partire da lunedì prossimo, sancirà il divieto di accesso al cuore del paese (principalmente con provenienza Bettolino). Scatta anche la campagna di comunicazione del Comune per informare gli automobilisti.

I dettagli del progetto

Il cuore pulsante del comune poglianese si concede una tregua dal traffico. Per 14 giorni il rombo dei motori sarà sostituito dal rumore dei martelli pneumatici. E dal battito diverso, rispetto all’ordinario, dei rulli dei veicoli di cantiere che lisciano l’asfalto. Il tratto interessato dai lavori va dall’altezza della Scuola dell’Infanzia Privata Angelo Chaniac (civico 93/a) all’uscita di Piazza Tarantelli (civico 63). Lo stop è dovuto alla necessità di effettuare i lavori di sistemazione del manto stradale. Si potrà usufruire dei posteggi adiacenti agli uffici postali e dei posti auto di Piazza Tarantelli (quest’ultima accessibile tramite cambio di senso di marcia di via Battisti, da Via Marconi). Il viale parrocchiale non sarà accessibile in automobile; via Filzi resterà ad appannaggio dei soli residenti (e senza uscita verso la Piazza-Avis-Aido). Gli agenti di Polizia Locale resteranno a disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti del caso.

