A dicembre 2016 è stato inaugurato il nuovo Centro civico di Arese.

Centro civico di Arese: snack e bevande bisogna portarsele da casa

Due anni fa è stato inaugurato il nuovo Centro civico ad Arese. Uno spazio collettivo di cittadinanza aperto a tutti e per tutti. Un luogo dove molti giovani si rifugiano per studiare in tranquillità. Fino a qualche mese fa la biblioteca aresina era provvista anche di un Caffè dove fare due chiacchiere e rifocillarsi. Chiuso questo erano state installate delle macchine che da oggi, lunedì 17 dicembre, non sono più in funzione. Due cartelli con scritto “fuori servizio” invitano i cittadini e non solo a non usufruire più del servizio. Per chi volesse quindi mangiare uno snack o bere qualcosa deve ora portarselo da casa.