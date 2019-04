Centro diurno terza età di Ceriano Laghetto, Loretta Cedrini confermata presidente dell’associazione.

Nuovo direttivo

Il centro diurno terza età Villa Rita, ha rinnovato nei giorni scorsi il consiglio direttivo. In seguito alla votazione dei tesserati sono stati eletti membri del direttivo Loretta Cedrini, Angelo Borghi, Pierluigi Cestari, Luigi Carignani, Giuseppe Pagani, Angela Moscon, Luigi Vignato, Ezio Vergani, Mario Belli, Cesare Basilico e Antonio Renoldi. Nel ruolo di presidente è stata riconfermata Loretta Cedrini.

Il sindaco: “Grazie per l’impegno costante”

“Ringrazio il Centro diurno per il costante impegno svolto non solo nei confronti dei propri tesserati e della popolazione anziana di Ceriano Laghetto ma anche nei confronti della cittadinanza tutta in occasione delle manifestazioni alle quali non fa mai mancare il proprio prezioso supporto”, ha commentato il sindaco Dante Cattaneo, salutando il nuovo direttivo ed augurando buon lavoro a tutti i componenti.

LEGGI ANCHE: Finti incaricati comunali derubano una 76enne a Ceriano Laghetto