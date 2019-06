Centro Ricreativo Diurno Estivo: Pogliano ripropone

Centro Ricreativo Diurno Estivo. Il Comune di Pogliano ripropone: progetto 2019

Il Comune di Pogliano Milanese, nella qualità dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, ri-propone: il Centro Ricreativo Diurno Estivo. Anno 2019.

Il luogo prescelto coincide tradizionalmente col plesso della Scuola dell’Infanzia di Largo Padre Bernasconi. Il periodo d’interesse dall’1 luglio al 9 agosto. Mentre dal 26 agosto al 6 settembre (dopo la pausa che comprende le settimane festive per eccellenza) il contesto del progetto riprenderà a pieno ritmo. Con allestimento presso la Primaria Don Milani. Il Centro si sposterà in via Dante 11 per dar modo, in sede d’origine, di conciliare la preparazione della didattica: in vista del riavvio delle lezioni per i più piccoli.

Il programma, propugnato a inizio estate dall’Amministrazione Comunale, é il complesso di un’organizzazione giovanile e qualificata. Educatori specializzati entrano nel merito di una questione delicata: nella mansione di prendersi cura dei minori in carico si sforzano di offrire attività stimolanti e culturali. L’impegno si realizza nell’arco delle ore stabilite: entrata 8,30-9. Uscita 16-16,30. Pre e post. Il primo dalle 7.45 fino all’ora di ingresso, il secondo sino alle 18 a partire dalla fascia oraria di commiato. L’idea si dirama dal focus di tematiche specifiche. Differenti per età. <<A spasso nel tempo>>: per la prima infanzia (3-6 anni). La storia che avanza: alla ricerca di dinosauri e uomini primitivi. I cavernicoli sono in balia di un’orda di regole da dover rispettare, loro malgrado: bon ton, alimentazione, convivenza sociale. L’idea é liberamente ispirata al bestseller americano: <<Cosa fanno i dinosauri quando é ora di mangiare>>. <<Attacchi d’Arte>> (prima-terza elementare): il Centro Ricreativo Diurno convoglierà l’impatto scenografico al contest proposto. Si trasformerà, per l’occasione, in un grande atelier d’arte. Qui verranno esplorate le forme artistiche, dal fumetto alla musica, passando per pittura e scultura. <<L’artista che dipinse il cavallo blu>>: il testo da cui trae spunto il lavoro. <<A tempo di Sport>> (quarta elementare-medie): per i più grandi si sponsorizza lo sport. Come valore e formato di relazione. Dai principi alla pratica. Attraverso la riproposizione di giochi, dall’atletica classica alla sportività originale, la conseguenza é la morale dell’inclusione.

L’Amministrazione Comunale comunica che l’iscrizione al Centro Estivo é aperta. Dal sito del Comune: dove si troveranno anche i ragguagli del caso (l’accesso per tale operazione sarà consentito entro e non oltre il 12 giugno). Fatta salva la facoltà, da parte dell’ufficio competente, di rivedere i termini di cui sopra: nel caso in cui dovessero risultare posti ulteriori disponibili.

Piscina, parco acquatico, gite, giochi di gruppo, gioco libero, pic-nic, feste, musica, arte, storia e storie, didattica e fantasia: queste le prerogative. E’ l’aspetto ludico-creativo a ri-proporre un genere particolare delle estati poglianesi: protagonista il Centro Diurno 2019.

