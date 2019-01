Cercasi ad Abbiategrasso nuovo personale comunale, ecco come presentare la propria candidatura

Il Comune di Abbiategrasso, in convenzione col Comune di Cornaredo, ha indetto una selezione pubblica per la copertura di tre posti di “Agente di Polizia Locale”, di cui uno destinato ad Abbiategrasso e due a Cornaredo. Per scaricare la domanda è necessario collegarsi al sito del Comune di Cornaredo. Il Comune di Abbiategrasso inoltre ha indetto una selezione pubblica, per colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 Istruttore Educativo. Entrambe le domande vanno presentate entro lunedì 21 gennaio 2019, la prova selettiva si terrà venerdì 25 gennaio 2019.