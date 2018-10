Torna anche quest’anno la variegata offerta di corsi proposti dal Comune di Ceriano Laghetto, in collaborazione con associazioni e realtà locali.

Ceriano: l’offerta è ampia, variegata e di qualità

Fino alle fine della prossima primavera i cittadini di Ceriano, e non solo, potranno scegliere di dilettarsi con un delle tante attività proposte dal Comune. Le varie iniziative sono rivolte a persone di tutte le età e riguardano diversi ambiti: sport, teatro, danza, ginnastica e lingue straniere.

Il Consigliere con delega allo Sport e alle Associazioni Giuseppe Radaelli ha commentato:

“Anche quest’anno c’è solo l’imbarazzo della scelta per chi decide di dedicare del tempo alla propria crescita personale, sia in campo culturale che di benessere o atletico-sportivo, a qualunque età e a qualunque livello. Grazie alle numerose società attive in paese l’offerta è ampia, variegata e di qualità”

I corsi e le sedi

Le sedi dei corsi sono distribuite su tutto il territorio. Le più centrali sono la Biblioteca, la Sala Comunale Polivalente e Villa Rita. Ed a queste si aggiungono le palestre del polo scolastico ed altre sedi nelle frazioni.

Al Centro Civico Dal Pozzo hanno sede i corsi di teatro a cura di Scuola Teatro junior – Teatro delle sfumature, la ginnastica dolce ed i corsi di Hip Hop, jazzercise e yoga. Qui si tengono anche i corsi legati alla difesa personale e al pugilato (Corso di difesa personale –metodo Krav Maga, Corso di boxe e kickboxing, prepugilistica light contact).

Al Centro Civico del Villaggio Brollo ci sono un corso di yoga, un corso di zumba, un corso di ginnastica medica e un corso di attività ludiche.

In Biblioteca sono attivi i corsi di lingua inglese e lingua spagnola e quello di disegno a cura di Lina Cadei.

In Villa Rita ci sono i laboratori di psicomotricità per bambini ed il corso di Bioenergetica e Pilates per adulti.

Nelle palestre dei plessi delle scuole elementari e medie si svolgono i corsi di pallavolo, ginnastica pre-sciistica, basket, ginnastica ritmica, karate e ginnastica dolce per anziani.

In Arengario si svolgono i seguenti corsi a cura dell’A.S.D. Danz’Arte sul Laghetto: “Coccole motorie”(per bambini dai 12 ai 36 mesi), “Giocodanza” (per bambini dai 3 ai 5 anni), danza moderna, danza classica, modern teen e country. Per informazioni su questi corsi contattare il numero 3460735956.

Ed, infine, al Palazzo Comunale sono attivi i corsi di canto e musicali (pianoforte classico e moderno, tastiera, canto lirico e moderno, chitarra, violino, contrabbasso, basso elettrico, chitarra elettrica, clarinetto, sax, flauto traverso e dolce, batteria e percussioni) a cura dell’Associazione “La Città Sonora”. Per informazioni su questi corsi è possibile contattare il maestro Bravi al numero 348.1120038.

Ogni corso ha una propria sede, con diversi giorni ed orari di svolgimento e un costo di partecipazione. Per conoscere nel dettaglio tutte le iniziative, rivolgersi direttamente agli uffici comunali o chiamare il numero 02.96661327.

