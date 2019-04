Ceriano: la stazione dei Carabinieri di riferimento diventa quella di Cesano Maderno. Da lunedì 15 aprile il “distacco” dalla caserma di Solaro.

Ceriano: la stazione dei Carabinieri di riferimento diventa quella di Cesano Maderno

Per i cittadini di Ceriano Laghetto, la stazione dei Carabinieri di riferimento non è più Solaro ma la Tenenza di Cesano Maderno.

Dallo scorso 15 aprile, in concomitanza con l’apertura della Questura di Monza e Brianza, è stato costituito il Comando provinciale dei Carabinieri di Monza e Brianza con conseguente modifica dell’organizzazione territoriale dell’Arma.

Pertanto, la stazione dei Carabinieri di Solaro è stata staccata dal Comando Compagnia di Desio per essere inserita in quello di Rho. Di conseguenza il territorio di Ceriano Laghetto è stato assegnato come competenza alla Tenenza dei Carabinieri di Cesano Maderno.

Qui dovranno rivolgersi i cittadini per le denunce e ogni altra necessità, fatte salve, naturalmente, le emergenze, per le quali resta sempre valido il numero telefonico 112.

La sede della Tenenza è in via Nazionale dei Giovi 66 a Cesano Maderno. Il numero di telefono diretto è 0362.501177.