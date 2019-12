Nella foto sindaco di San Vittore, Daniela Rossi e sindaco Cerro Maggiore con fascia tricolore, Nuccia Berra

Cerro Maggiore alla Santa Messa in Duomo

Domenica 15 dicembre c’è stata la tradizionale Santa Messa nel Duomo di Milano in ricordo degli alpini e dei Caduti in guerra e in pace. Il Comune di Cerro Maggiore ha voluto presenziare a questo importante appuntamento. Il Sindaco e il consigliere Masetti, assieme ad altri 400 rappresentanti dei comuni lombardi, hanno partecipato alle celebrazioni per manifestare in modo tangibile la vicinanza al Corpo degli Alpini e all’Associazione Nazionale Alpini che tanto si adopera per il nostro territorio.

Le parole del sindaco