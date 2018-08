Il sindaco Chiara Calati, accompagnando il Gonfalone della Città e insieme ad una rappresentanza di ANPI Magenta guidata dalla Presidente Nadia Scioscia, ha partecipato alla commemorazione dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema dove il 12 agosto 1944 hanno trovato la morte 560 persone, in prevalenza bambini, donne e anziani.

Le parole del sindaco Calati

“Giornate come questa rappresentano un’occasione importante per ribadire la ferma condanna di ogni forma di odio che porti ad atti di profonda disumanità. E’ fondamentale che ogni commemorazione non sia mai fine a se stessa ma che aiuti a riflettere sull’importanza di valori condivisi e universali senza alcun colore politico. In un luogo di dolore e distruzione è nostro dovere guardare al futuro con occhi di speranza nello spirito di dialogo e collaborazione per essere protagonisti delle scelte che caratterizzeranno la società futura fondata sulla pace”.