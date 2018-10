Chiara Ferragni verso un altro importante traguardo: Forza Italia vorrebbe candidarla per l’Ambrogino d’oro.

Chiara Ferragni candidata all’Ambrogino d’oro?

Un premio particolarmente importante per la Lombardia: la tradizione dell’Ambrogino d’oro vede da sempre schierate personalità di grande spicco. Forza Italia guarda all’influencer di profilo internazionale, originaria di Cremona ma trapiantata a Milano: Chiara Ferragni. Recentemente coinvolta un una polemica legata all’acqua di lusso Evian, brandizzata con il suo logo, la bionda imprenditrice digitale piace al Centrodestra, che la vorrebbe candidata. Una carriera imprenditoriale di grande successo, un’azienda che fattura 10 milioni di dollari all’anno ma, soprattutto, l’intuizione di aver capito in anticipo il mutamento dei tempi: queste le ragioni per cui la Ferragni, secondo Forza Italia, meriterebbe un riconoscimento.

La Lega, l’Old Fashion e gli altri candidati

Nicchia la Lega, che preferirebbe un riconoscimento all’Old Fashion, storica discoteca milanese per il capogruppo del Carroccio in Comune, Alessandro Morelli, la discoteca è una “realtà storica che promuove la sana movida milanese”. Il locale è stato associato, recentemente, al ferimento del giovane Bettarini, figlio di Simona Ventura e di Stefano. Questa candidatura potrebbe giovare particolarmente, dopo la brutta vicenda. Fra gli altri candidati figurano Jacopo Tissi, primo ballerino italiano assunto al Bolshoi di Mosca, il manager Giordano Zucchi e Arianna Szorenyi, sopravvissuta ad Auschwit che è stata narratrice e testimone dell’orrore. Milano progressista candida invece Elio e le storie tese.

Il sindaco Sala

Il sindaco Beppe Sala aveva invitato a correggere il tiro nei criteri di selezione dei candidati, puntando su sconosciuti che fanno grande la città.