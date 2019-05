Chiesa di San Vittore parata a festa per la grande processione mariana. Un appuntamento imperdibile per la parrocchia corbettese, che sabato 25 maggio invita tutti i fedeli a partecipare all’evento religioso per eccellenza del mese mariano, presieduto da don Mario Caccia.

Il programma della processione mariana

A partire dalle 20,30 nel piazzale del santuario, si raduneranno i partecipanti intorno alla statua della Madonna dei miracoli, quella che, abitualmente, si venera nella cappelletta delle benedizioni. In questa special edition della processione mariana, evento che si ripete ogni 5 anni, la Vergine dei Miracoli uscirà dalla cappella e percorrerà le vie della città.

La consacrazione alla Madonna

Tre km di processione, tra preghiera e canti alla Madonna, che toccherà diversi punti di Corbetta fino al sagrato della prepositurale, dove sarà consacrata la città alla Madonna da parte del prevosto-rettore don Giuseppe Galbusera, che impartirà anche la benedizione ai malati. L’invito del parroco è ad una larga partecipazione e a parare a festa le vie interessate dalla processione. L’evento, assume una rilevanza comunitaria e conta sulla collaborazione organizzativa del Comune.