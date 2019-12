Chiusi alcuni tratti dalla Tangenziale Ovest per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia, pavimentazione e impianto di illuminazione.

Dalle 22 di martedì 3 dicembre alle 6 di mercoledì 4 Dicembre 2019, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) nella tratta compresa tra lo svincolo Pero-Fiera (km 3+050) e l’Interconnessione A50-A8 (Km 0-300). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 in entrata da Venezia per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada A8-A9 attraverso gli itinerari autostradali prestabiliti (Raccordo Fiera Milano).

Dalle 22 di mercoledì 4 dicembre alle 6 di giovedì 5 dicembre 2019, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.494 provenienze MI-Lorenteggio e Vigevano (Km 13+901) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Cusago e MI-Baggio (Km 10+580) per il successivo ingresso in carreggiata sud. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.494 direzioni MI-Lorenteggio e Vigevano (Km 13+901) dalla medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P.59 Corsico-Gaggiano (Km 14+492) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

Dalle 22 di giovedì 5 Dicembre alle 6 di venerdì 6 dicembre 2019, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (Km 20+366) in uscita per Milano e Genova da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P.59 Corsico-Gaggiano (Km 14+492) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (Km 20+366) in entrata da Genova per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo Quinto de’ Stampi (Km 23+820) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

Dalle 22 di lunedì 2 dicembre alle 6 di martedì 3 dicembre 2019, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Cusago e MI-Baggio (Km 10+580) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.494 Nuova Vigevanese (Km 13+901) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Cusago e MI-Baggio (Km 10+580) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Settimo Milanese (Km 6+804) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

Dalle 22 di martedì 3 dicembre alle 6 di mercoledì 4 Dicembre 2019, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Cusago e MI-Baggio (Km 10+580) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.494 Nuova Vigevanese (Km 13+901) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Baggio (Km 10+580) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata Cusago).

Dalle 22 di giovedì 5 dicembre alle 6 di venerdì 6 dicembre e dalle ore 23:00 di Venerdì 6 Dicembre alle ore 07:00 di Sabato 7 Dicembre 2019, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Cusago e MI-Baggio (Km 10+580) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Settimo Milanese (Km 6+804) per la successiva uscita da carreggiata nord.