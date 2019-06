Chiusura banche in frazione, dopo le notizie dei mesi scorsi relative alla decisione di abbassare le serrande nelle sedi di Banca Intesa San Paolo a Villastanza e Villapia (Parabiago) e Cantalupo (Cerro Maggiore), ora la Lega fa un passo in più.

Chiusura banche in frazione: l’interrogazione

“Abbiamo presentato un’interrogazione al ministro dell’Economia Giovanni Tria sulle filiali Banca Intesa San Paolo di Villastanza, Villapia e Cantalupo a rischio chiusura”. Lo rendono noto i deputati Fabrizio Cecchetti, commissario della Lega a Milano e vicecapogruppo vicario alla Camera e Fabio Boniardi .

Le parole di Cecchetti e Boniardi

“Nello specifico – spiegano gli esponenti leghisti – abbiamo chiesto al Mef di assumere tutte le iniziative del caso prima che sia troppo tardi e, al tempo stesso, di intervenire su Poste Italiane affinché si renda possibile almeno la creazione del servizio “banco Posta” e di sportelli Bancomat negli uffici esistenti sul territorio. Pensiamo ai soggetti più deboli, magari privi di automezzi, che sarebbero costretti a percorrere chilometri per arrivare al centro per un semplice prelievo. Capiamo che la tecnologia fornisca soluzioni alternative e che al giorno d’oggi tante operazioni si possono eseguire da casa con un computer connesso a Internet o anche con un palmare, ma bisogna anche essere realisti: se una persona anziana deve comprare il pane e non ha contanti cosa fa? Ci auguriamo, dunque, che il buonsenso prevalga e che si trovi una soluzione ragionevole rispetto alla prospettiva di un isolamento da questo servizio finanziario ormai basilare per la vita quotidiana”.

