Christian Burns, giocatore dell’Olimpia Milano, è stato accolto dagli studenti del Maggiolini di Parabiago.

Christian Burns al Maggiolini

Il famoso giocatore dell’Olimpia Milano è stato accolto lo scorso 2 dicembre 2019. Un benvenuto speciale gli è stato riservato all’ingresso della scuola, dove la classe 2^O, partecipante al progetto Olimpia@school, insieme ad altre classi, lo aspettavano con ansia. Una mega costruzione di cartoni precedeva una fila di studenti muniti di trombette, spara coriandoli e pettorine personalizzate con il numero 23, numero del giocatore.

L’incontro tra i ragazzi e lo Sport

A raccontare questa giornata particolare è Davide Roversi, uno degli studenti che ha partecipato al progetto. “Dopo l’entrata è stato accompagnato in palestra, con musica e altrettanto pubblico di tifosi – ci racconta – Qui si sono svolti dei giochi a squadre. Dopo un momento di divertimento, c’è stata una breve intervista che ha avuto luogo nella sala conferenze dell’istituto, dove gli studenti hanno avuto modo di porre domande a Burns che volentieri ha saputo rispondere con pazienza alle curiosità dei ragazzi. Ad attenderlo fuori dalla sala,un ricco buffet e una torta per celebrare insieme l’incontro tra il mondo dello sport e e quello dei ragazzi”.

“Bello aver potuto trascorrere tempo con lui”

Poi continua Roversi: “Le sensazioni provate in questa giornata sono state piacevoli, con un bel clima di lavoro. Burns si è rivelato molto collaborativo ed è stato bello aver avuto l’opportunità di trascorrere del tempo con un giocatore di basket di tale livello. Grande il nostro orgoglio anche per l’impegno profuso per organizzare questa giornata, ci auguriamo davvero che sia stata piacevole anche per lui”.

