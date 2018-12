Christmas Village, si accende il Natale in Darsena.

Christmas Village, si accende il Natale in Darsena

MILANO – Inizia oggi il Darsena Christmas Village che fino al 6 gennaio proporrà atmosfere natalizie e divertimento soprattutto per i bambini che potranno visitare la casetta di Babbo Natale, consegnargli direttamente le letterine e scattare foto. Si potrà anche fare un giro a bordo della sua slitta…acquatica, che viaggerà sul Naviglio e farà apprezzare ancora di più l’albero di Natale alto 12 metri.

Regali, golosità e divertimento

Spazio anche per le idee regalo con il mercatino natalizio che offre spunti per i pensierini da mettere sotto l’albero e oggetti di artigianato particolare. Il giro termina al Carosello di piazza XXIV maggio, con tanti giochi per i più piccoli. Aperta anche la pista di pattinaggio e tanti punti ristoro con golosità per tutti i palati.

Santa Lucia e l’Ospedale dei Bambini Milano Buzzi

Il 13 dicembre, giorno in cui si celebra Santa Lucia, sarà realizzato un muro lungo 30 metri fatto di pacchi regalo. I bambini, accompagnati da personaggi dell’animazione come Masha e Orso, l’Ape Maja, Alvin Superstar, Space Scart, Shrek, Peppa Pig e i protagonisti dell’Era Glaciale, potranno donare uno dei loro giocattoli e ricevere in cambio un regalo (Barbie on the go o il Trenino Thomas) oppure fare un’offerta di 5 euro e ricevere il dono. I soldi raccolti serviranno a finanziare le attività dell’Ospedale dei Bambini Milano Buzzi.

L’ingresso al Christmas Village è gratuito.

Orari: dalle 15 alle 21 dal lunedì al venerdì e dalle 11 alle 21 nel weekend e festivi.

FG