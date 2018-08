Torna il bel tempo, almeno fino a giovedì grazie all’alta pressione che insiste sulla Lombardia.

Alta pressione

“Il passaggio instabile di sabato, figlio di una depressione piuttosto incisiva, ha definitivamente lasciato spazio ad un promontorio di alta pressione che proprio in queste ore guadagna spazio verso il nord Italia” sottolineano gli esperti del Centro Meteo Lombardo. “L’alta pressione terrà banco sino a giovedì mentre probabilmente da venerdì/sabato (ma sarà da confermare) avremo un nuovo passaggio instabile.

Previsioni meteo

Oggi

Tempo Previsto: bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Precipitazioni assenti.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 26 e 28°C. Minime in calo e comprese tra 11 e 17°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Venti: in pianura deboli sud-occidentali. In montagna (circa 2000 m): da moderati a deboli nord-occidentali.

Domani

empo Previsto: ancora una giornata di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Precipitazioni assenti.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 28 e 30°C. Minime in aumento e comprese tra 13 e 19°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Venti: in pianura deboli sud-occidentali. In montagna (circa 2000 m): deboli da nord-occidentali ad occidentali.

Mercoledì

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube ad evoluzione diurna sui monti e qualche passaggio nuvoloso più importante sull’area Alpina. Precipitazioni assenti od occasionali solo sull’area Alpina.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 29 e 31°C. Minime in lieve aumento e comprese tra 14 e 20°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Venti: in pianura deboli sud-occidentali. In montagna (circa 2000 m): deboli da occidentali a meridionali.