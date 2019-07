Cinque consigli per viaggiare con il cane in auto

Quarto: da non dimenticare dell’ acqua non fredda, questo permetterà di dissetare il cane (poca acqua alla volta) per prevenire il mal d’auto. E’ buona cosa che il quattro zampe viaggi a stomaco vuoto e quindi niente cibo per almeno 5 o 6 ore prima della partenza.

Infine, il condizionatore dell’auto è bene che sia impostato a una temperatura costante con il finestrino aperto due dita per far circolare l’aria. Evitare che sporga la testa dal finestrino. Mai lasciare il cane solo in auto, in nessun caso.

