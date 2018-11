Cinque sold out al Teatro Galleria di Legnano per il nuovo spettacolo dei Legnanesi.

Cinque sold out per “70 voglia di ridere c’è”

Il problema principale sarà capire come si traduce “sold out” in dialetto. Così da spiegarlo alla Teresa, al Giovanni e alla Mabilia. Per quanto la famiglia Colombo, da sempre protagonista delle stagioni del Teatro Galleria, è abituata a fare il tutto esaurito. E anche quest’anno la tradizione è stata rispettata. “70 voglia di ridere c’è” è la rivista con la quale i Legnanesi vogliono celebrare il 70° anniversario dalla fondazione della compagnia.

Un festeggiamento davvero magico

Un festeggiamento davvero magico. Già, perché grazie all’incantesimo di una misteriosa gitana, il cortile della famiglia Colombo si trasformerà in un lussuoso appartamento del centro di Milano. Si realizzerà insomma il sogno della Mabilia, quello cioè di essere ricca e parte dello star system meneghino. Un cambio di vita radicale, insomma, o

quasi: il Giovanni, poverino, continuerà ad essere bistrattato dalla moglie e dalla figlia. Ma questo cambiamento è reale oppure è solo un sogno? Il pubblico lo scoprirà solo al termine di uno spettacolo che promette di travolgerlo dalle risate.

Un’icona del teatro italiano

Fondati alla fine degli anni 40 da Felice Musazzi, i Legnanesi sono diventati un’icona del teatro italiano. Oggi a portare avanti la preziosa eredità sono Antonio Provasio (la Teresa), Enrico Dalceri (la Mabilia) e Luigi Campisi (il Giovanni).

Il prossimo appuntamento ad aprile

Sono cinque le repliche in programma. Mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 novembre alle 21. Sabato primo e domenica 2 dicembre alle 16. I pochissimi biglietti rimasti sono in vendita a partire da 27 euro e possono essere acquistati al Disco store di piazza San Magno oppure sul circuito TicketOne. Dopo queste prime cinque repliche saranno aperte le vendite per quelle previste tra il 3 e il 7 aprile.

