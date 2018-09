(Immagine di archivio)

L’Associazione Centopercentroanimilisti già nei giorni scorsi si era rivolta al sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli, in quanto non d’accordo con la sua proposta di mettere la museruola ai cani per salvaguardarli dalle potete avvelenate. Dal 28 settembre in città arriverà il circo e gli animalisti si rivolgono ancora una volta a Fagioli.

Circo a Saronno: gli animalisti interrogano il sindaco