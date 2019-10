Ancora disagi alla circolazione ferroviaria.

Circolazione treni: ancora molte criticità

Questa mattina, lunedì 21 ottobre, ancora criticità su molte linee ferroviarie. La causa è la pioggia battente che si è riversata su ampie zone dalla Lombardia. La circolazione dei treni risulta quindi fortemente rallentata con addirittura cancellazioni. Il maltempo ha compromesso la corretta funzionalità di alcuni apparati di controllo, della circolazione dei treni e di alcune vetture sulla tratta Domodossola-Gallarate-Milano. “Le Sale Operative di Trenord e dei gestori delle infrastrutture sono costantemente in contatto per adottare i necessari provvedimenti” fa sapere Trenord. Intano i pendolari infuriano sul web per i disagi.

Disagi anche per il consigliere regionale Borghetti

Anche il consigliere regionale Carlo Borghetti questa mattina ha riscontrato disagi nella circolazione e lo ha reso pubblico tramite la sua pagina Facebook. Ecco cosa ha scritto

Disagi anche alla metropolitana

Attorno alle 7.45 Atm ha annunciato la sospensione delle corse per un intervento tra Caiazzo e Cadorna su un treno guasto. I tecnici dell’Azienda trasporti sono entrati in azione con rapidità e nel giro di una quindicina di minuti il problema è stato risolto.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SULLA CIRCOLAZIONE IN TEMPO REALE