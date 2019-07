Circolazione treni: modifiche sulla tratta Milano-Saronno-Varese-Laveno per ammodernamento della linea ferroviaria.

Nei giorni 6 e 7 luglio, i treni tra Milano Cadorna e Tradate subiranno variazioni per lavori di ammodernamento della linea ferroviaria, in particolare per il sottopasso di Gerenzano. Nello specifico:

Da Milano Cadorna a Varese – Laveno : i viaggiatori fino a Saronno possono utilizzare i treni regionali diretti a Como, Novara e “S3” Milano Cadorna – Saronno; da Saronno a Tradate sostituzione con Bus; da Tradate a Laveno , l’ orario viene posticipato di 30′.

Da Laveno – Varese a Milano Cadorna : i treni saranno limitati a Tradate (da Laveno a Tradate, nessuna variazione d'orario) ; sostituzione con Bus da Tradate a Saronno e proseguimento fino a Milano Cadorna con i treni "S3" , regionali provenienti da Como e regionali provenienti da Novara.

Gli autobus

Gli orari delle corse automobilistiche potranno subire delle variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Si ricorda inoltre che il trasporto di bici al seguito non è consentito sugli autobus. Il punto di fermata del bus sostitutivo a Saronno nei giorni 6 e 7 luglio 2019, effettuerà la fermata in piazza Luigi Cadorna in prossimità della torrefazione Saronnese.

