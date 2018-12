Cittadinanza onoraria a Rajae Bezzaz, inviata dal tg satirico. Ceriano Laghetto sarà in tv.

Cittadinanza onoraria a Rajae Bezzaz di “Striscia” in onda

Il riconoscimento è stato conferito aRajae Bezzaz, la nota invitata del tg satirico “Striscia la notizia” nel pomeriggio del 16 dicembre.

Martedì 1 gennaio il famoso tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, andrà in onda il servizio nel quale verrà trasmessa la consegna del prezioso riconoscimento.

Le motivazioni del premio

“La cittadinanza onoraria è il nostro modo per ringraziarla dell’impegno con cui si è interessata alla situazione dei nostri boschi e per l’aiuto che ha portato nella lotta contro lo spaccio” ha commentato il sindaco Dante Cattaneo, dando il benvenuto alla nuova cittadina.

A Ceriano Laghetto, qualche mese fa, ha registrato un servizio nel “bosco della droga” al Villaggio Brollo, per documentare l’attività di spaccio, insieme al sindaco Dante Cattaneo e ad Asha Fusi, contribuendo con la messa in onda ad accendere i riflettori anche a livello nazionale sull’annoso problema che affligge il territorio delle Groane.

LEGGI ANCHE

Cittadinanza onoraria di Ceriano Laghetto a Rajae Bezzaz di Striscia la notizia FOTO

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE