Clima estivo ma solo per pochi giorni. Dopo il maltempo del weekend l’alta pressione torna stabile con sole e clima estivo. Sarà solo una tregua: giovedì sera arriverà una nuova perturbazione.

Clima estivo ma solo per pochi giorni

L’ondata di maltempo che ha interessato la Penisola negli ultimi giorni, in particolare il Centro Nord con allagamenti e disagi, si muove ora verso levante attenuandosi. Le condizioni meteo volgono così verso un generale quanto temporaneo miglioramento. Lo dice in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge “La bassa pressione che si è formata sull’Italia è stata responsabile in questo fine settimana di una fase di maltempo tardo estivo su diverse regioni ma in particolare del Centro nord dove si sono avuti veri e propri nubifragi accompagnati da grandine intensa e raffiche di vento”.

Il tempo migliora

La perturbazione adesso si sposta sull’Est Europa e perderà via via importanza. Tuttavia ancora fino a martedì ci sarà la possibilità per qualche acquazzone che non dovrebbe interessare la Brianza ma potrebbe colpire in particolare Alpi, Nord Est, Emilia Romagna e zone interne ed appenniniche del Centro. Nella seconda parte di martedì un promontorio anticiclonico raggiungerà poi il Mediterraneo; fino a giovedì avremo così un ritorno a condizioni estive con tempo perlopiù soleggiato. Le temperature subiranno un aumento e si porteranno su valori di poco sopra la media del periodo con punte di 30°C in Valpadana, Toscana, Umbria e Lazio.

Giovedì ancora pioggia

Secondo le previsioni meteo si tratterà comunque di una breve tregua. Già dalla serata di giovedì è atteso un nuovo peggioramento con nuovi acquazzoni e qualche temporale che dalle Alpi si estenderanno dapprima a gran parte del Nord, entro venerdì anche a al Centro. Il tutto sarà accompagnato da un nuovo calo delle temperature. Altrove tempo in prevalenza soleggiato e con clima estivo.