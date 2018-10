Alla Clinica Veterinaria Saronno la salute degli amici a quattro zampe è la missione di tutto lo staff.

Per tenere sotto controllo al meglio la salute di cani e gatti, la Clinica di via Novara 18 propone dei piani di prevenzione, ovvero dei “pacchetti” di prestazioni che, acquistate con questa formula, risultano a prezzo scontato.

L’importanza delle prevenzione alla Clinica Veterinaria Saronno

La prevenzione consente di vivere bene e più a lungo; la diagnosi precoce di una malattia permette di garantire le cure più efficaci. “Ci sono malattie che, quando diventano eclatanti, sono ormai in stadio avanzato e difficili da curare. Con la prevenzione invece i campanelli di allarme scattano in tempo per diagnosticare e curare i problemi” spiega il Dott. Paolo Maria Vanzulli della Clinica Veterinaria Saronno. Un esempio? “L’insufficienza renale è tra queste, malattia molto diffusa che se diagnosticata per tempo può essere curata al meglio”.

“Lo scopo è quello di prevenire e permetterci di intervenire anticipatamente su eventuali problematiche cliniche con l’unico obiettivo di permettere ai nostri amici una lunga vita all’insegna della salute” spiega il Dott. Paolo Maria Vanzulli.

In cosa consistono i piani di prevenzione

Ogni animale, in età diverse, ha particolari necessità. Per questo motivo la Clinica Veterinaria Saronno ha ideato dei piani di prevenzione diversificati per le tre fasce d’età dell’animale: cucciolo, adulto, anziano. I piani sono personalizzati, seguendo scopi ben precisi a seconda dell’animale. Possono includere visite, esami del sangue, vaccinazioni…

Ad esempio, per un cucciolo si penserà al ciclo vaccinale. Per un animale entrato nella terza età si punterà più sulla diagnosi precoce delle malattie.

I piani di prevenzione sono pensati per cani, gatti e a breve anche conigli. “Sono un modo per garantire sempre il massimo ai nostri animali domestici, anno dopo anno, per regalare a loro e ai loro padroni la tranquillità di una vita sana e serena. Consentono poi di accedere alle prestazioni a un prezzo ridotto” conclude il Dr. Vanzulli.