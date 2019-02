Venerdì 1 febbraio 2019 alle 10 alla Casa delle Associazioni di Arese inaugurato un nuovo spazio di condivisione: la Colazione delle Mamme!

Colazione delle Mamme

Aspiranti mamme, future mamme e neo mamme: la Colazione delle Mamme è quello che fa per voi! Gli incontri sono rivolti a tutte, senza limiti di età con l’obiettivo di accompagnare le mamme nel loro nuovo ruolo di genitori. È uno spazio già attivo nel comune di Rho, tutti i martedì mattina, grazie alla collaborazione con Oltreiperimetri, progetto territoriale che da quattro anni lavora sui temi della cittadinanza attiva e del welfare di comunità, attraverso la presenza di operatori che supportano gruppi informali e cittadini alla creazione di attività ed eventi aperti a tutta la comunità.

Lo scopo dell’iniziativa

L’ iniziativa ha come scopo quello di creare una rete sociale, di legami, tra le future mamme e le neo mamme, che possa svolgere una funzione preventiva nei confronti della depressione post parto e che sia orientata al benessere della mamma, così come al benessere dell’intera famiglia. Infatti propone, settimana dopo settimana, attività e opportunità d’incontro per fare rete e cerare legami di comunità.

Le attività

Tutte le attività verranno svolte con la presenza dei bambini, per i quali vengono portati dei giochi adatti, in relazione alle diverse età, utili a intrattenerli durante gli incontri che sono a partecipazione libera e gratuita. Ogni venerdì mattina verranno proposti incontri a carattere informale che prevedono la partecipazione di volta in volta di diversi professionisti, che si occupano dei molteplici ambiti legati alla maternità e alla genitorialità. Verranno inoltre proposti dei laboratori pratici, condotti direttamente dalle mamme amministratrici.

Le parole del sindaco Palestra

“Da tempo volevamo avviare lo spazio della Colazione della Mamme e finalmente, anche grazie alla realizzazione della Casa delle Associazioni ci siamo riuscite. Come Sindaco, ma ancora prima come donna e madre, comprendo l’importanza di mettere a disposizione spazi per far conoscere mamme e donne dello stesso territorio e permettere loro di non sentirsi sole in un momento così bello e delicato come quello della maternità”

Veronica Cerea, Assessore ai Servizi sociali