Collirio antibiotico “Tobral” ritirato dalle farmacie

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ha disposto il ritiro dalle farmacie di2 lotti di un farmaco che serve per il trattamento delle infezioni dell’occhio e degli annessi oculari. Nello specifico si tratta dei lotti n. 8FXE1A scad. 31-1-2021 e n. 8FXH1B scad. 28-2-2021 della specialità medicinale TOBRAL collirio 5ML 0,3% – AIC 041665035 della ditta Gekofar Srl.

Eccipienti non indicati correttamente

Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito della comunicazione da parte della ditta Gekofar, concernente una indicazione non corretta degli eccipienti. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute stanno procedendo con gli adempimenti necessari per la verifica del ritiro avviato dalla ditta.