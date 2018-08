Possedere uno smartphone oramai è d’obbligo per tutti o quasi, ecco perché ognuno cerca all’interno dell’enorme gamma di prodotti disponibili in commercio quello che più risponde alle proprie esigenze, siano esse puramente estetiche che prettamente funzionali. Foto, video, condivisioni, affari e comunicazione, la quotidianità ruota attorno allo smartphone e le grandi catene di elettronica fanno di tutto per soddisfare gli utenti.

Un esempio è rappresentato da ePRICE che già ha piazzato tra le promozioni del proprio e-commerce il noto e nuovissimo Samsung Galaxy J6, venduto a poco più di 200 euro e già nella lista dei desideri di tantissimi appassionati di tecnologia. Device di medio-gamma, mette d’accordo tutti con le sue 3 colorazioni, viola, nero e oro, e propone una RAM da 3 GB associata ai 32 GB di storage interno.

La garanzia di vendita proposta da ePRICE è quella italiana e a breve verrà venduta in Italia anche la variante con RAM da 4 GB. Il J6 mostra uno display super AMOLED da 5,6”, touchscreen e con risoluzione 1.480x720px, non altissima ma sicuramente performante per questo genere di dispositivo. Viste le grandi dimensioni dello schermo si pone nei pressi della categoria “Phablet” e si ritaglia un posto tra quei telefoni che puntano molto sul cosiddetto imagining. La versione Android è la 8.0 personalizzata Samsung.

Il Web è un’autentica risorsa per chi è in grado di utilizzarla al meglio. Ecco perché gli internauti sanno bene che in rete è possibile trovare qualche codice sconto ePRICE che può consentire di risparmiare qualche euro sul nuovo Samsung Galaxy J6. Basta prelevare e copiare il codice, incollarlo durante il pagamento, poco prima di inserire i dati della propria carta o dell’account Paypal. Una volta attivato il coupon si osserverà una riduzione della cifra dovuta e si potrà procedere all’acquisto. In questo modo si può acquistare il nuovo Samsung Galaxy J6, o altri smartphone presenti sul sito, a prezzi veramente allettanti.

Le dimensioni del Samsung Galaxy J6 con i suoi 149.3×70.2×8.2 mm sono abbastanza ridotte se si considera la grandezza del display, così come il peso, che raggiunge appena i 154 g. Questo lo rende un dispositivo molto semplice da tenere in mano e da utilizzare, il tutto in associazione ad un pacchetto funzionalità interessante. È presente infatti un modulo 4G LTE rapido e performante, che si affianca al GPS ed alla connettività Wi-fi.

Per ciò che riguarda le fotocamere è presente posteriormente una buona 13 Megapixel con risoluzione 4160x3120px per le foto e 1920×1080 per i video, cioè permette di registrare ottimi filmati in FHD, e anteriormente una 8 Megapixel perfetta per scattarsi fantastici selfie in compagnia degli amici.