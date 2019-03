Come pulire le tende da sole? La manutenzione annuale è fondamentale per garantirne la perfetta conservazione nel tempo. Soprattutto nelle palazzine ed ai piani superiori delle abitazioni, può sembrare difficile effettuare questi tipo di operazione. Brianzatende che da oltre cinquant’anni opera nel settore suggerisce alcuni spunti per rendere questa attività alla portata di tutti. È fondamentale portare a termine questa fondamentale operazione di pulizia almeno una volta all’anno vista l’esposizione delle tenda a smog, sporco ed intemperie.

Come pulire le tende da sole

La prima operazione da fare è avvalersi di un battipanni da utilizzare con energia per togliere tutta la polvere. Il tessuto, invece, essendo in acrilico da esterno, può essere pulito localmente con una spazzola, dell’acqua e del sapone neutro, irrorando la superficie delle tende da sole, strofinando usando uno scopettone bagnato. Infine, dopo aver lasciato agire il prodotto per una decina di minuti, è sufficiente risciacquare la tenda e rimuovete tutto il detersivo. È necessario prestare attenzione a getti d’acqua troppo forti o alle alte temperature che potrebbero rovinare i tessuti. Se usando questo metodo non si riscontrano risultati ottimali, in caso di sporco resistente, è possibile provare con il vapore che eliminerà lo macchie più profonde con facilità.

Le tende da sole proposte da Brianzatende

Aspetto fondamentale per garantire un ottimo risultato è quello di lavare le tende da sole e farle asciugare perfettamente prima di riavvolgerle, evitando così problemi di muffe da umidità. Per quanto riguarda gli altri elementi che costituiscono questi prodotti, le tende da sole proposte da Brianzatende sono strutture realizzate completamente in alluminio con viteria a scomparsa in acciaio INOX e montano tessuti appositamente studiati per rimanere all’esterno.

Ma come pulire le tende da sole nel migliore dei modi? E’ di fondamentale importanza una manutenzione minima ordinaria, per preservare le caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti. Per questa operazione è consigliabile avvalersi del detergente specifico con fattore disossidante per parti in alluminio, cromo, lega leggera, acciaio (BT Spray Aluminium).

Marzo è il mese perfetto per acquistare

Con i primi caldi e le giornate di sole per molti è giunto il momento di riaprire le tende, per chi ancora non si è dotato di questa soluzione o ha necessità di cambiarle perché usurate in modo irrimediabile dal tempo, marzo è il mese perfetto per fare questo acquisto. In Brianzatende si dà il benvenuto alla primavera con una nuova ed imperdibile promozione sulle tende da sole. Perfetto alleato per vivere al meglio ogni spazio esterno. Per non farsi cogliere impreparati dall’arrivo dei primi caldi che rendono invivibili terrazzi e giardini, solo questo mese, fino al 31 marzo 2019, è attiva una straordinaria promozione che prevedere il 40 % di sconto oltre il 50 % di Ecobonus sulle tende da sole. In showroom disponibili tutti i dettagli e le specifiche della promozione.

Dove trovare Brianzatende

Ecco dove si trovano: via Maggi 41/43, Lesmo (MB), via Monti e Tognetti 5, Monza (MB), via IV Novembre 2, Giussano (MB), via L. Da Vinci 185, Trezzano sul Naviglio (MI), via Italia 68, Almè (BG), BSpace – Via Fatebenefratelli 9, Milano. Per info: www.brianzatende.it.

Informazione Pubblicitaria