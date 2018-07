Come sarà il tempo a fine luglio? Ecco le previsioni. Gli esperti ipotizzano caldo ma anche qualche temporale in agguato. Torna l’afa.

Come sarà il tempo a fine luglio? Ecco le previsioni

Dopo il fronte temporalesco che ha interessato ad esempio la Brianza negli ultimi giorni e che è ancora sull’Italia, in particolare nelle zone del Centro Sud da domani il tempo dovrebbe essere caldo e soleggiato su tutta la penisola. Secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo tuttavia nell’ultima settimana di luglio non ci sarà tuttavia la piena stabilità estiva. Infatti, come sovente sta accadendo durante la prima parte dell’Estate, “l’anticiclone rimarrà sbilanciato verso altre zone e l’Italia non sarà del tutto esente dall’instabilità, che si manifesterà soprattutto sulle zone interne e montuose”.

Qualche temporale in agguato

In particolare martedì ancora un po’ di variabilità sulle regioni meridionali con nuvolosità irregolare e qualche fenomeno di instabilità. In prevalenza soleggiato al Centro-Nord ma con acquazzoni e temporali diurni sulle Alpi. Da metà settimana tempo in prevalenza soleggiato ovunque ma con attività temporalesca diurna sui rilievi alpini e appenninici che di tanto in tanto potrà interessare anche le aree limitrofe”.

Clima caldo

Le temperature – proseguono gli esperti di 3bmeteo.it – ricalcheranno un po’ quello che è stato il leit-motiv dell’Estate, ovvero “farà caldo (anche più della media) ma senza le ondate di calore intense e prolungate a cui le ultimissime estati ci avevano abituato”. Tra Val Padana e le pianure interne centrali si toccheranno punte di 34-35°C. Purtroppo sarà in aumento anche l’afa, soprattutto nelle ore serali. I valori minimi notturni faticheranno a scendere al di sotto dei 20°C, in particolare sulle aree pianeggianti e costiere.