In sala consigliare un incontro con uno psicologo per capire come superare il lutto.

Come superare il lutto, insieme si può

Un incontro che può aiutare tanti, mercoledì 23 ottobre alle 20, in sala consiliare a Venegono Superiore. Ad organizzarlo AMA, “Associazione Auto Mutuo Aiuto Milano, Monza Brianza Onlus”. Tema dell’incontro sarà “Come attraversare il lutto” e prevede un programma in quattro parti: il lutto e le sue fasi, strumenti e aiuti per gestire il dolore, come aiutare chi affronta una perdita e i gruppi di mutuo aiuto.

Una guida esperta

A condurre l’incontro lo psicologo e psicoterapeuta Enrico Cazzaniga, docente del Centro Milanese di Terapia della Famiglia e consulente dell’Associazione AMA Milano-Monza Brianza. Si dedica da anni alla consulenza dei gruppi e alla formazione nell’aiuto mutuo aiuto; ha curato l’attivazione di numerosi gruppi di Auto Mutuo Aiuto in Italia e Canton Ticino.

