Commemorazione di tutti i defunti, cimiteri aperti a Legnano

In occasione della commemorazione di tutti i defunti, i cimiteri di Legnano saranno aperti al pubblico dalle 8 alle 18, fra 27 e 31 ottobre, e dalle 8 alle 20, fra 1 e 3 novembre. Nei giorni 1 e 2 novembre, i veicoli privati, anche se autorizzati o muniti di contrassegno per la mobilità delle persone con disabilità, non potranno accedere ai cimiteri. Al cimitero Parco, solo nel periodo compreso tra 26 ottobre e 10 novembre, è concessa la facoltà di posare fiori fuori dagli appositi spazi. Sul sito internet del Comune sono disponibili informazioni sulle iniziative che si svolgeranno nei cimiteri e disposizioni per le imprese che vi operano.