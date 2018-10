Grande successo per la festa del commercio di domenica 7 ottobre. Complice una bella giornata di sole, la festa del Commercio, grazie anche allo sprint lanciato dal presidente Gigi Alemani dalle pagine di Settegiorni. Novità di quest’anno la presenza in piazza Formenti degli agricoltori,

Un successo di piazza

Grande partecipazione alla festa che tradizionalmente apre la nuova stagione dello shopping. con il centro magentino strapieno di gente entusiasta. Soddisfazione per il sindaco Chiara Calati e per il presidente della Confcommercio Gigi Alemani, che hanno visto una Magenta viva e partecipe. Obiettivo centrato, insomma. Ad esprimere la soddisfazione anche l’assessore al Commercio Laura Cattaneo.

La sfida del commercio

Sul Settegiorni in edicola il numero uno dell’associazione di categoria ripercorre sfide e opportunità per i negozianti di oggi, alle prese anche con l’online e l’e-commerce, da vedere non solo come concorrenti, ma soprattutto come mezzi di rilancio.

