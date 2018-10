Comune di Campione i dipendenti scioperano

I dipendenti del Comune di Campione scioperano. Ieri mattina, giovedì 25 ottobre, i lavoratori hanno incrociato le braccia e così faranno anche a novembre.

Le proteste sono contro gli esuberi per cui vengono chieste delle deroghe. Ma non è finita qui perché i dipendenti non lavoreranno nemmeno l’8 e 9 novembre, mese in cui tra l’altro dovrebbe anche arrivare la tanto temuta mobilità. Sempre più incerto il loro futuro con 86 esuberi già annuciati su 102 dipendenti. Visto il dissesto finanziario infatti il Municipio è chiamato a ufficializzare il numero delle eccedenze in base al Decreto dell’aprile 2017. Secondo la legge infatti, in base al numero di abitanti del Comune, la Pubblica Amministrazione dovrebbe contare solo 16 dipendenti, anziché i 102 attuali. Il clima è di grande agitazione ormai da diversi mesi.