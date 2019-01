Dall’inizio dell’anno il Comune di Bareggio dà il benvenuto ai neonati sui display luminosi del paese. L’idea di condividere il lieto evento con tutta la cittadinanza, con tanto di auguri a mamme e papà, è del vicesindaco Lorenzo Paietta.

“Un piccolo gesto di vicinanza alle famiglie”

“Mentre ero in trasferta per lavoro – racconta Paietta – ho notato questa iniziativa in un comune del Mantovano. L’ho trovata molto significativa ed emozionante e così l’ho proposta al sindaco, che l’ha subito accolta favorevolmente. Grazie agli uffici, che ringraziamo per la collaborazione, siamo riusciti a partire in breve tempo. Da parte nostra vuole essere un piccolo gesto per far sentire alle famiglie bareggesi la vicinanza dell’Amministrazione comunale”.

Per i neonati anche il bonus bebè

“Un gesto simbolico – aggiunge il sindaco Linda Colombo – che va ad aggiungersi ad altre iniziative concrete per i neonati di Bareggio. Col bilancio da poco approvato, ad esempio, grazie al lavoro dell’assessore al Welfare Mimmo Bonomo, abbiamo reintrodotto il bonus bebè, un contributo che verrà assegnato a tutti i neo-genitori”.

