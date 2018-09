Può una società nata all’inizio del 2018 vantare oltre cento anni di storia? Sì, se si tratta di ComUnica Srl. Sommando il passato delle tre aziende che compongono il gruppo si ottiene oltre un secolo di attività. Stiamo parlando dell’agenzia di comunicazione ComLab, della casa di produzione Tecnomovie e di Reggiani Arti Grafiche, specializzata nella stampa offset e digitale. Ma che cos’è ComUnica? L’abbiamo chiesto direttamente ad Andrea Della Bella, amministratore delegato della realtà con sede a Milano. «Siamo una “agienda”, ossia la sintesi fra un’agenzia di comunicazione, smart e agile, e un’azienda, strutturata con proprie risorse e gestita con efficienza, che produce e realizza contenuti e idee creative».

ComUnica, creatività e tecnologia al servizio delle imprese

In sostanza ComUnica è in grado di scegliere fra differenti media, dalla stampa alle piattaforme digitali, dai canali tradizionali a quelli online. Mantenendo come obiettivo l’individuazione delle soluzioni più adatte per le aziende committenti. «Ci rivolgiamo a chi ha una storia da raccontare, un marchio, un prodotto da promuovere o una fiera a cui partecipare – ha spiegato Della Bella – facciamo comunicazione a 360°, con creatività e tecnologia». Facciamo ora un passo indietro, andando a comprendere il perché della nascita di ComUnica. Inutile nascondere che oggi la comunicazione è sempre più complessa, esistono infiniti canali, piattaforme, formati e interlocutori. «Per le aziende che producono beni o forniscono servizi questa è un’attività sempre più onerosa, sia in termini di tempo che di risorse – ha continuato l’amministratore delegato – noi proponiamo un’unica regia per una gestione semplice, efficiente e ottimizzata, realizzando una comunicazione contraddistinta da un’uniformità di stile, immagine e linguaggio».

ComLab, Tecnomovie e Reggiani Arti Grafiche

Ecco dunque il perché di ComUnica. «Abbiamo pensato di unire le competenze delle tre aziende. L’obiettivo è dare vita a un’unica realtà che semplifichi la gestione. E consenta di ottimizzare i tempi di intermediazione con i fornitori e dare una massima uniformità di realizzazione». Sono proprio le diverse (ma complementari) esperienze di ComLab, Tecnomovie e Reggiani Arti Grafiche a rappresentare uno dei principali punti di forza di ComUnica, realtà capace di entrare nell’universo della comunicazione proponendo un servizio completo e integrato. Continua Della Bella: «Abbiamo un dna di azienda e questo ci permette di confrontarci con gli imprenditori e i loro manager con lo stesso approccio con cui loro affrontano e vincono le sfide del mercato di riferimento. Siamo diretti all’obiettivo e con una gestione delle risorse guidata dal principio di spendere meglio e non solo meno. In particolare siamo al fianco delle aziende e ci proponiamo come media content creator».

Case history di successo

Il quadro generale è stato tracciato, serve ora capire concretamente, tramite case history di successo, qual è l’impegno di ComUnica. Il fiore all’occhiello è la gestione (dal 2005) del Sisal Media System, ossia una piattaforma multimediale composta oggi da 12.500 in-store tv e 35.000 Customer Display per il Digital Signage che trasmettono in media più di 500 contenuti al giorno all’interno dei punti vendita. «I contenuti grafici, testuali e audiovisivi creati da ComUnica per Sisal sono realizzati e aggiornati in tempo reale – ha proseguito Della Bella – distribuiti all’interno di palinsesti personalizzati a seconda del canale di comunicazione, con la possibilità di essere segmentati per area geografica».

Una library unica al mondo

E ancora. «In ambito televisivo abbiamo prodotto “Magnifica Italia”, un progetto video-editoriale composto da una serie di 68 puntate da 30 minuti impostate a itinerario, nelle 20 Regioni italiane. Oggi rappresenta una library unica al mondo costituita da oltre 1.000 ore di riprese aeree in alta definizione. Si tratta di una risorsa fondamentale per ComUnica, perché offre ampie possibilità di sfruttamento per produzioni televisive e multimediali. Dedicate a monumenti e tesori paesaggistici, itinerari turistici, sport, cultura enogastronomica, fashion e lifestyle».

L’azienda in breve

Offrire contenuti innovativi attraverso tecnologie innovative, dopo averle selezionate con attenzione e utilizzandole sempre e solo come strumenti e non come fine. Questa è la mission di ComUnica Srl, società che racchiude ComLab (Agenzia di comunicazione), Tecnomovie (Media Company specializzata nel Digital Signage e nella Digital Experience) e Reggiani Arti Grafiche (stampa). L’obiettivo è individuare soluzioni adeguate ed efficaci per le aziende che intendono comunicare con creatività e tecnologia. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook “ComUnica”, chiamare lo 02.26.88.22.22, scrivere a info@comunicamedia.it oppure recarsi direttamente a Milano, in viale Monza 12.