Una sfida vinta

Progettare insieme alle famiglie è una sfida perché significa sapersi organizzare bene, accettare certi margini di errore tutelando i beneficiari. Da beneficiari vuol dire uscire da una “zona di conforto” di semplice fruitore di prestazioni per dare voce invece alle proprie risorse, e quindi non tutti ce l’hanno fatta. Non si può dire che tutto il welfare territoriale oggi segua questa logica ma le 22 attività nate sotto Comunità Possibile e ancora attive sì. È stata promossa l’autonomia delle famiglie ma gli spazi non sono mai divenuti in totale autogestione, la mediazione di figure educative è sempre rimasta come richiesta di garanzia.

Il territorio: dialogo alla pari con le istituzioni

Il progetto è partito creando una rete molto ampia di 58 organizzazioni (i 13 Comuni dell’Ambito, il Privato sociale del territorio fatto di Cooperative, Associazioni, Parrocchie, Fondazione Comunitaria, le scuole, l’Azienda consortile dei servizi alla persona, l’Asl) per la prima volta insieme in un progetto, sotto la guida dell’Ufficio di Piano. Nel corso del triennio si sono aggiunte 260 nuove relazioni di rete come la Pro Loco, le associazioni culturali e sportive, biblioteche e parrocchie. Ma anche soggetti nuovi come le farmacie o le scuole con cui non c’era l’abitudine di una vera collaborazione.

Un cambio di metodo

Anche nel rapporto tra ente pubblico e famiglie, c’è stato un cambio di prospettiva, oggi vengono promossi tavoli di confronto e incontri di co-progettazione. L’assessore ai servizi scolastici e alle politiche sociali di Boffalora, Sabina Doniselli, parla di un cambio di metodo: “Quando abbiamo capito che dovevamo rendere protagoniste le famiglie è cambiato tutto. La cosa bella è che i genitori adesso partecipano a tutti gli incontri. Cerco inoltre di coinvolgere in modo informale più persone possibili chiedendo loro di diventare volontari: la signora che insegna francese, è una ex insegnante in pensione che si è trasferita a Boffalora da Parigi”.

Attivato un campus invernale