Comunità religiose e integrazione degli immigrati: il seminario a Milano giovedì 28 novembre.

Comunità religiose e integrazione degli immigrati

Comunità religiose e integrazione degli immigrati è il dibattito che si terrà intorno al libro “Immigration. Understanding and proposals” a cura di Mons. Samuele Sangalli. All’evento in programma per la serata di giovedì 28 novembre nella Cripta Aula Magna dell’Università Cattolica, prenderanno parte Simona Beretta, Direttrice del Centro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa e Caroline Kanter, Direttrice della Konrad-Adenauer-Stiftung in Italia. Il dibattito sarà introdotto da Ferdinando Citterio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Interverranno poi l’Arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini, il Vescovo della Chiesa evangelica di Kurthessen-Waldeck il professor Martin Hein e Abdellah Redouane, Segretario Generale del Centro Islamico Culturale di Roma. Le conclusione saranno affidate al Presidente della Fondazione Sinderesi Monsignor Samuele Sangalli.