Per la prima volta a vincere l’ambita corona del concorso di bellezza più importante d’Italia è una ragazza pavese. Con Carolina Stramare, la Lombardia conquista il titolo per l’undicesima volta nella storia del Concorso. Ultima prima di lei Rosangela Bessi, che aveva conquistato la fascia 29 anni fa, nel 1990. Assieme alla Sicilia la Lombardia è la regione che ha collezionato il maggior numero di titoli.

La Lombardia vince Miss Italia 2019

Quest’anno la bellissima Carolina Stramare ha battuto tutte le altre ragazze, lasciando senza fiato pubblico e giudici.

Dopo essere sempre stata votata al televoto, all’ultimo è stata inizialmente eliminata per poi essere ripescata dalla giuria delle “Miss storiche” che aveva diritto a riportare in finale una delle concorrenti eliminate e che l’ha scelta per comporre la “squadra” delle finaliste: da 10 a 2 concorrenti, Carolina, Per la prima volta nella storia di Miss Italia, ha vinto la corona esclusivamente grazie al televoto.

La proclamazione

La decisione è arrivata poco dopo l’1.30 di questa notte, ed è stata un’emozione fortissima per tutti quelli che hanno seguito l’annuale concorso e che conoscono la meravigliosa Carolina.

“E stata un’esperienza unica e si è conclusa nel migliore dei modi e me la porterò sempre nel cuore“

ha detto lei subito dopo la proclamazione, portando orgogliosamente la sua corona brillante in testa e con un enorme mazzo di fiori in mano.

Le fasce minori

Sono arrivate sul podio anche Serena Petralia, miss Sicilia, seconda, mentre terza Sevmi Tharuka Fernando, Miss Rocchetta Veneto. Miryam Melluso ha vinto la fascia di miss Eleganza, Sevmi Tharuka Fernando anche quella di miss Sorriso; e Cosmary Fasanelli quella di miss Cinema.

Ninente da fare invece per le due comasche Iryna Nicoli, 20 anni, di Lanzo d’Intelvi e Martina Pagani, 20 anni, di Beregazzo con Figliaro. E nemmeno per Mariagrazia Donadoni, 18 anni, di Caprino Bergamasco (Bg), Sofia Plescia, 18 anni, di Milano, e Alessia Pasqualon, 22 anni, di Cassina de’ Pecchi (Mi).

La nuova Miss Italia 2019

Tutta Vigevano e la provincia di Pavia hanno tifato per Carolina Stramare, residente a Vigevano.

Con i suoi occhi verdi e capelli castani, uniti ad un’altezza di 1.79 che non lascia certo indifferenti ,si era aggiudicata il titolo di Miss Lombardia 2019 e il passaggio diretto alla finale televisiva di ieri sera: diplomata in lingue straniere e di professione modella, nel tempo libero pratica equitazione e ha una grande passione per il design d’interni. Condivide la sua vita con il papà Romeo, i nonni materni Elena e Gianni e con Patrizia, il suo barboncino. Due anni fa la mamma è stata portata via da un male incurabile e questa notte Carolina le ha reso omaggio vincendo la corona più bramata d’Italia.

