Con la “Bianca” impari a usare il defibrillatore. Domenica 29 settembre nella sede della Croce Bianca di Magenta (Via Trieste, 62) si terrà un nuovo corso Metti Una Mano Sul Cuore aperto a tutti i cittadini maggiorenni per l’abilitazione all’uso laico del defibrillatore semi-automatico.

Cinque ore di lezione teorica e pratica per sapere cosa fare di fronte a una persona colpita all’improvviso da arresto cardiaco. Come riconoscere che si tratta di ACC? Chi allertare? Come fare un massaggio cardiaco efficace? Come utilizzare, se disponibile, il defibrillatore semi-automatico? Il corso darà la possibilità di ottenere una certificazione all’uso del defibrillatore semi-automatico (DAE), riconosciuta da AREU Regione Lombardia.

Posti limitati: iscrivetevi

I posti sono limitati, iscrizioni e info scrivendo a formazione@crocebiancamagenta.org o registrandosi su https://crocebiancamagenta.org/mettiunamanosulcuore/ entro venerdì 27 settembre 2019.