Milano, 27 maggio 2019 – www.lineonline.it è molto più di un sito su cui acquistare scarpe e abbigliamento da lavoro, vanta un’ampia offerta di articoli per il giardinaggio e il bricolage: un assortimento che va dal classico trapano fino all’idropulitrice.

Lineonline.it è infatti uno dei maggiori portali digitali per la vendita di abiti da lavoro, scarpe antinfortunistiche e articoli per il fai da te e il giardinaggio. Un progetto giovane che si nutre dell’esperienza pluridecennale di TPC Group Srl, presente dal 1974 nel settore delle forniture industriali e del fai da te.

Il progetto rappresenta l’evoluzione imprenditoriale di TPC Group Srl. La società ha deciso di svilupparsi nell’e-commerce per raggiungere i clienti in modo capillare. Una scelta, quella di ricorrere al commercio elettronico, condivisa per altro da molte altre aziende italiane: secondo una recente analisi di InfoCamere e Unioncamere, le attività di vendita online sono triplicate negli ultimi dieci anni.

L’attenzione verso il cliente di Lineonline.it, assistenza e spedizione gratuita

Il favore del pubblico è stato ottenuto grazie a una vastissima offerta, ma anche all’efficiente servizio di assistenza che viene fornito, da personale esperto, in ogni fase di acquisto e post-vendita. Ai suoi acquirenti Lineonline.it non garantisce esclusivamente il supporto dei tradizionali form per la richiesta di informazioni, mette infatti a disposizione diversi canali di comunicazione: e-mail, WhatsApp, chat e telefono.

Con le guide all’acquisto di Lineonline.it persino l’utente più inesperto può orientarsi tra le varie proposte riportate sul sito. La guida all’acquisto della motosega, ad esempio, spiega come selezionare il prodotto migliore a seconda del tipo di utilizzo (motosega da taglio o da potatura) e dell’ambiente in cui verrà usato. Sono inoltre descritti i dispositivi di sicurezza equipaggiati sulle motoseghe e la loro funzione.

A conferma di una costante attenzione verso il cliente, il sito riporta pagine informative in cui sono illustrati i metodi di pagamento, i tempi e le procedure di spedizione e reso.

Grazie alla partnership con importanti società di trasporti, come DHL, BRT e TNT, Lineonline.it garantisce la consegna della merce in 24 ore per la maggior parte delle località italiane. In merito ai costi, per molti prodotti la spedizione è gratis. Gratuito anche il reso di scarpe antinfortunistiche e abbigliamento da lavoro.

I riferimenti normativi sulla sicurezza sul lavoro

Risale al febbraio 2019 l’ultimo aggiornamento del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che ha inasprito le sanzioni previste in caso di inadempimento della normativa. Lo scopo è chiaro: esortare le aziende a rispettare le misure di sicurezza e ad utilizzare abbigliamento da lavoro e articoli antinfortunistici.

Per essere in regola i prodotti utilizzati in azienda devono, a loro volta, soddisfare i requisiti fissati da una serie di norme. Rivolgersi a un interlocutore affidabile per la fornitura è quindi una scelta obbligata.

