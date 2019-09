Con Trenord al Jova Beach Party, il concerto conclusivo di Jovanotti che si terrà sabato 21 settembre all’aeroporto di Linate: l’azienda lombarda di trasporto ferroviario propone un biglietto speciale andata e ritorno a 10 euro per raggiungere in treno l’evento e corse notturne straordinarie per il rientro dopo il concerto.

Biglietto speciale a 10 euro

Il biglietto speciale, disponibile solo online su e-store Trenord e fino a esaurimento posti, comprende il viaggio in treno da qualsiasi stazione fino a Milano Forlanini, a pochi passi da Linate, dove si terrà il concerto, e il viaggio di ritorno a bordo di una delle corse straordinarie organizzate per l’evento, oltre che sui treni già previsti da orario.

Treni notturni per il Jova Beach Party

Trenord ha predisposto uno speciale servizio notturno di treni a fine concerto in partenza dalla stazione di Milano Forlanini. Le corse straordinarie raggiungeranno alcune delle principali città lombarde (Novara, Varese, Como, Treviglio) e, in alcuni casi, fermeranno anche nelle stazioni del Passante ferroviario.

Nello specifico, i treni notturni speciali partiranno nei seguenti orari:

00.48 con destinazione Novara, incluse anche Rho (1.21) e Magenta (1.40)

1.03 con destinazione Como S. Giovanni, incluse anche, fra le altre, le fermate intermedie a Monza (1.27), Lissone (1.32), Desio (1.36) e Seregno (1.40)

1.03 con destinazione Varese, incluse anche, fra le altre, le fermate intermedie di Legnano (1.55), Busto Arsizio (2.00) e Gallarate (2.08)

1.11 e 1.26 con destinazione Treviglio, incluse anche, fra le altre, le fermate intermedie di Vignate (1.26 e 1.41), Melzo (1.30 e 1.45) e Cassano d’Adda (1.41 e 1.56)

L’accesso ai treni speciali notturni è consentito solo con l’acquisto dei biglietti speciali.