Concerto di Bello Figo rimandato a Malnate, l’assessore alla Cultura: “Abbiamo negato il patrocinio, nessun divieto al concerto”.

Bello Figo, data rinviata

Concerto annullato e polemiche sui social. Come avevano raccontato alcuni giorni fa il concerto previsto per stasera, sabato 18 maggio, di Bello Figo a Malnate ha portato con sè non poche polemiche. Gli organizzatori, Varese Music Fest, in una nota avevano spiegato che “il Comune di Malnate non ha approvato il regolare svolgimento dell’artista in quanto ritenuto evento a rischio”. Nei giorni precedenti, sui social erano piovute critiche e anche diverse minacce al controverso rapper che, coi suoi testi, mira a provocare su temi come l’immigrazione e il razzismo.

“Dal Comune nessun divieto”

“Il Comune non ha vietato nulla”. A respingere le critiche l’assessore alla Cultura Irene Bellifemine: “Non è vero che non abbiamo approvato lo svolgimento del concerto – spiega – Il Comune ha deciso di non dare il patrocinio all’evento, sia perchè siamo a ridosso delle elezioni sia perchè è un cantante molto controverso. Ma questo non impediva ovviamente a Varese Music Fest di confermare l’esibizione. L’evento è stato rimandato per gli insulti e le polemiche viste sui social, che hanno destato in Varese Music Fest una certa preoccupazione: hanno temuto attacchi, come se ne sono visti altrove, ed essendo Bello Figo seguito da molti ragazzini e giovani hanno preferito rimandare la data. E’ stata una scelta condivisa. Avevamo e continuiamo ad avere un ottimo rapporto con l’organizzatore, e abbiamo quindi deciso di concedere il patrocinio per l’evento di stasera”. Come annunciato da Varese Music Fest infatti anche senza Bello Figo l’evento ci sarà: sul palco dell’Area Feste ci saranno diversi dj e artisti e la serata sarà un’occasione, avevano spiegato, “per protestare contro il razzismo e le minacce di violenza”.

LEGGI ANCHE: Concerto di Bello Figo a Malnate, troppi rischi: il Comune dice no