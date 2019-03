Concerto di primavera per la sclerosi multipla

Concerto di primavera per aiutare le persone affette da sclerosi multipla.

Concerto di primavera dell’Orchestra Filarmonica di Arad

Concerto all’insegna della solidarietà martedì 12 marzo, alle 20.30, al Teatro sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio. La sala di via Dante 20 ospiterà l’Orchestra Filarmonica di Arad che, diretta dal maestro Giorgio Rodolfo Marini e con il maestro Carlo Levi Minzi al pianoforte, eseguirà musiche di Brahms e Tchaikovsky. La direzione artistica è a cura di Massimo Marnati, con la consulenza del maestro Loris Peverada, in collaborazione con Fondazione Jupiter. Coreografie del Centro Arte Danza con la direzione artistica di Antonella Colombo.

Il ricavato andrà in beneficenza

Il ricavato della serata – organizzata da Rotary Club Milano San Babila, Sara Assicurazioni e Automobile Club Varese, con la collaborazione di Varesevive, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Lions Club Rescaldina Sempione e il patrocinio del Comune di Busto Arsizio – sarà devoluto all’iniziativa “Stile di vita, nutrizione e vela”, a sostegno di persone affette da sclerosi multipla.

Un progetto innovativo per i malati di sclerosi multipla

Un progetto innovativo e coraggioso che vuole superare i limiti delle offerte terapeutiche tradizionali con lo scopo di informare, educare e motivare le persone che vivono con la sclerosi multipla e la disabilità ad assumere un atteggiamento più positivo e uno stile di vita più idoneo a raggiungere una qualità di vita migliore. Un progetto di collaborazione fra l’Irccs Santa Maria Nascente della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano, l’Associazione Acque Libere di La Maddalena e il Rotary Club Milano San Babila che ha valenze educative, riabilitative, e scientifiche.

Dove trovare i biglietti

Il costo del biglietto d’ingresso è di 15 euro. Le prevendite sono in corso allo Scavolini store di via Venezia 12 a Busto Arsizio (0331.620928), da Re/Max in viale Armando Diaz 9 a Busto Arsizio (0331.632801), al Centro Arte Danza di via Adda 9 a Olgiate Olona (0331.678386) e all’Agenzia Sara di viale Carlo Noè 43 a Gallarate (335.246703).

