Sono aperte da oggi alle 13 le vendite dei biglietti per il concerto di Vasco Rossi. A Treviglio fuori dal bar Jammin in piazzetta Santagiuliana i fan del rocker di Zocca hanno iniziato ad arrivare con largo anticipo.

Biglietti per il concerto di Vasco Rossi, folla per l’acquisto

Fuori dal bar, rivenditore ticketone, la gente ha iniziato ad arrivare ben prima delle 13, ora di apertura delle vendite. Un afflusso tale che i gestori del locale hanno deciso di assegnare agli interessati dei numeri, un po’ come accade in posta, per stabilire la priorità. A mezzogiorno erano già 62 le persone prenotate, e altri sono arrivati dopo le 13. Come si vede dalle foto pochi minuti dopo la una il bar era già affollatissimo e la coda arrivava fino all’esterno del locale. Ambitissime dai fan in fila le due panchine presenti nella piazza, dato che la coda sembra essere piuttosto lunga.

I prezzi: da 50 a 100 euro a persona

E dire che i prezzi per assistere al concerto a San Siro non sono certo tra i più economici. Le date disponibili sono quattro: 1, 2, 6 e 7 giugno 2019. Il biglietto più economico, al terzo anello blu o verde con posti non numerati, costa 48,30 euro. Per i posti numerati i prezzi salgono vertiginosamente: 55,55 euro per il terzo anello rosso o per il secondo anello verde\blu; 62,79 euro per il primo anello verde-blu; 78,49 euro per il prato e per il secondo anello rosso. Per chi vuole godersi il concerto da un posto privilegiato i biglietti per il primo anello rosso e per il prato “gold” costano la bellezza di 96,60 euro.

Come acquistare

I biglietti possono essere acquistati on line o presso i rivenditori autorizzati ticketone. Ogni persona non può acquistare più di 4 biglietti. Per l’acquisto è necessario fornire i dati della carta d’identità, il codice fiscale, il numero di telefono e l’ indirizzo mail.

Oltre al Jammin’Cafè in piazzetta Santagiuliana a Treviglio i biglietti si possono acquistare all’Auchan Antegnate all’interno del centro commerciale, all’Iper di Brembate, a Oriocenter, sia all’Iper che da Mediaword e all’Iper di Seriate.